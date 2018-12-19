  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:05
227
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Руферы прогулялись по видеоэкрану на площади Восстания

0 0

Экстремалы дополняли свои хождения трюками.

Днем 12 марта петербуржцы заметили двух руферов в районе площади Восстания. Два человека забрались на видеоэкран и пытались проделывать на нем трюки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Руферов заметили на здании, которое стоит напротив кафе "Щелкунчик". Двое людей разгуливали по видеоэкрану. Дальнейшая судьба экстремалов неизвестна.

Ранее мы писали, что канатоходец в костюме британского гвардейца прошелся между двух зданий в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: залезли на видеоэкран, руферы, экстрим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий