Руферы прогулялись по видеоэкрану на площади Восстания

Экстремалы дополняли свои хождения трюками.

Днем 12 марта петербуржцы заметили двух руферов в районе площади Восстания. Два человека забрались на видеоэкран и пытались проделывать на нем трюки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Руферов заметили на здании, которое стоит напротив кафе "Щелкунчик". Двое людей разгуливали по видеоэкрану. Дальнейшая судьба экстремалов неизвестна.

Ранее мы писали, что канатоходец в костюме британского гвардейца прошелся между двух зданий в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV