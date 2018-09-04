Канатоходец в костюме британского гвардейца прошелся между двух зданий в центре Петербурга

В сети появилось видео с места событий.

Утром 11 марта в центре Петербурга можно было увидеть необычного прохожего, который гулял по канату между двух зданий. В сети появилось видео с места событий.

Канатоходец Максим Кагин продемонстрировал свое мастерство в костюме британского гвардейца. Свой проход мужчина исполнил с первого раза. Об этом рассказал за кадром друг и коллега экстремала Александр Грибанов.

Комментируя видеозапись, Грибанов отметил, что Кагин выполнил трюк "шикарно" и "гладко". Весь проход мужчину сопровождала страховка.

Ранее мы писали, что в Петербурге канатоходца задержала полиция.

Видео: Instagram / flowbalance