Видео: в ЖК "Зима-Лето" канатоходец показал опасное шоу

В комментариях свидетели добавили, что молодому человеку удалось добраться до суши.

В воскресенье, 21 ноября, в ЖК "Зима-Лето" на проспекте Энергетиков перед жителями развернулось шоу канатоходца. Неизвестный протянул трос над Охтой. Очевидцы сняли его на видео, а ролик разместили на странице ЖК в Instagram.

В комментариях свидетели добавили, что молодому человеку удалось добраться до суши. Добавим, что, по предварительным данным, трюк удалось проделать только со второго раза – сначала помешали службы.

Сообщается, что на место приехали пожарная служба, реанимация и полиция. Трос мужчина снял, службы уехали.

Ранее на Аничковом мосту заметили канатоходца. Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

Видео: Instagram / truezimaleto

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб