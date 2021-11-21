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Видео: в ЖК "Зима-Лето" канатоходец показал опасное шоу

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В комментариях свидетели добавили, что молодому человеку удалось добраться до суши.

В воскресенье, 21 ноября, в ЖК "Зима-Лето" на проспекте Энергетиков перед жителями развернулось шоу канатоходца. Неизвестный протянул трос над Охтой. Очевидцы сняли его на видео, а ролик разместили на странице ЖК в Instagram. 

В комментариях свидетели добавили, что молодому человеку удалось добраться до суши. Добавим, что, по предварительным данным, трюк удалось проделать только со второго раза – сначала помешали службы. 

Сообщается, что на место приехали пожарная служба, реанимация и полиция. Трос мужчина снял, службы уехали. 

Ранее на Аничковом мосту заметили канатоходца. Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

Видео: Instagram / truezimaleto

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: зима-лето жк, канатоходец, шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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