Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

На Аничковом мосту заметили канатоходца, пересекавшего Фонтанку по тросу вечером 26 декабря. Снимки гимнаста выложила в соцсети Facebook местная жительница. Она обратила внимание, что гимнаст пересекал реку в -7 градусов и босиком.

Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

О появлении канатоходца над городскими каналами петербуржцы в 2020 году сообщали несколько раз. Экстремал-канатоходец прошел по тросу над Фонтанкой в июне, в январе и феврале без страховки пересекался канал Грибоедова.

Фото: Facebook / Grigorieva Galina