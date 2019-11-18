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На Аничковом мосту заметили канатоходца
Сегодня, 21:33
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На Аничковом мосту заметили канатоходца

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Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

На Аничковом мосту заметили канатоходца, пересекавшего Фонтанку по тросу вечером 26 декабря. Снимки гимнаста выложила в соцсети Facebook местная жительница. Она обратила внимание, что гимнаст пересекал реку в -7 градусов и босиком.

Очевидцы рассказали, что гимнаст сорвал аплодисменты горожан.

О появлении канатоходца над городскими каналами петербуржцы в 2020 году сообщали несколько раз. Экстремал-канатоходец прошел по тросу над Фонтанкой в июне, в январе и феврале без страховки пересекался канал Грибоедова.

Фото: Facebook / Grigorieva Galina

Теги: аничков мост, канатоходец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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