В ночь на субботу житель Петербурга вытащил из Фонтанки тонущего мужчину

Отважный петербуржец по имени Артем, рискуя своей жизнью, бросился на помощь человеку, державшему за льдину.

Около Аничкова моста житель Петербурга вытащил из ледяной воды мужчину. Об этом рассказала в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сестра смельчака, который не побоялся выйти на тонкий треснувший лед, чтобы вытянуть из Фонтанки тонувшего.

Инцидент произошел сегодня в час ночи. Семья проезжала на машине по Невскому проспекту и заметила мужчину в воде. Отважный петербуржец по имени Артем, рискуя своей жизнью, бросился на помощь человеку, державшему за льдину. Спасающий тоже провалился под лед, но все-таки оперативно выбрался на лед. Он смог вытащить пострадавшего на сушу.

Спасатель отправился домой греться. А пострадавшего забрали сотрудники полиции.

Я пишу этот пост, потому что мой брат герой и он единственный кто бросился на помощь, рискуя жизнью, и хоть я тебе сказал что надо было думать, ты очень рисковал - знай, ты поступил как мужчина! Я тобой горжусь. Автор поста

Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля.

Фото: Pxhere