  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ночь на субботу житель Петербурга вытащил из Фонтанки тонущего мужчину
Сегодня, 16:06
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ночь на субботу житель Петербурга вытащил из Фонтанки тонущего мужчину

0 0

Отважный петербуржец по имени Артем, рискуя своей жизнью, бросился на помощь человеку, державшему за льдину. 

Около Аничкова моста житель Петербурга вытащил из ледяной воды мужчину. Об этом рассказала в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сестра смельчака, который не побоялся выйти на тонкий треснувший лед, чтобы вытянуть из Фонтанки тонувшего. 

Инцидент произошел сегодня в час ночи. Семья проезжала на машине по Невскому проспекту и заметила мужчину в воде. Отважный петербуржец по имени Артем, рискуя своей жизнью, бросился на помощь человеку, державшему за льдину.  Спасающий тоже провалился под лед, но все-таки оперативно выбрался на лед. Он смог вытащить пострадавшего на сушу.  

Спасатель отправился домой греться. А пострадавшего забрали сотрудники полиции.

Я пишу этот пост, потому что мой брат герой и он единственный кто бросился на помощь, рискуя жизнью, и хоть я тебе сказал что надо было думать, ты очень рисковал - знай, ты поступил как мужчина! Я тобой горжусь.

Автор поста

Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля.

Фото: Pxhere

Теги: аничков мост, выход на лед, герои петербурга, мчс, смелый мужчина, спас тонувшего, тонул в фонтанке
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии