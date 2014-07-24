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Жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля
Сегодня, 12:00
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Жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля

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Нарушителям правила придется заплатить штраф в размере  до 5 тысяч рублей.

В МЧС напомнили петербуржцам о запрете выхода на лед. Горожанам нельзя ходить по замерзшим водоемам с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.

Нарушителям правила придется заплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей. Добавим, что в период действия запрета рейды будут проводится во всех районах города. 

Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью. Ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью!

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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Фото: Pxhere

Теги: запрет выходить на лед, зима, мчс, предупреждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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