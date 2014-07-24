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Стало известно, что в ДТП с автобусом на Стачек пострадал пассажир
Сегодня, 12:03
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Стало известно, что в ДТП с автобусом на Стачек пострадал пассажир

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Сотрудники полиции проводят проверку.

В субботу, 16 декабря, на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек автобус врезался в столб. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в 22:40. 53-летний водитель, управляя рейсовым автобусом при повороте направо, не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП пострадал   65-летний пассажир. Его доставили в больницу. 

Известно, что водитель автобуса имел внешние признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он  отказался. 

На шофера составили административный протокол, сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, дтп, стачек, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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