Стало известно, что в ДТП с автобусом на Стачек пострадал пассажир

Сотрудники полиции проводят проверку.

В субботу, 16 декабря, на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек автобус врезался в столб. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 22:40. 53-летний водитель, управляя рейсовым автобусом при повороте направо, не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП пострадал 65-летний пассажир. Его доставили в больницу.

Известно, что водитель автобуса имел внешние признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

На шофера составили административный протокол, сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб.

Фото: Piter.tv