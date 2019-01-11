На проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб

В салоне транспорта находились еще два человека.

В пятницу, 16 декабря, в Кировском районе Петербурга автобус врезался в столб. Инцидент произошел на проспекте Стачек около дома № 99. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей аварии, водитель был пьян. В салоне общественного транспорта в момент ДТП находились кондуктор и один пассажир.

Автобус №108 врезался в столб на Стачек, 99. Водитель оказался с признаками САО. Очевидец

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб