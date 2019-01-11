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На проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб
Сегодня, 11:19
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На проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб

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В салоне транспорта находились еще два человека.

В пятницу, 16 декабря, в Кировском районе Петербурга автобус врезался в столб. Инцидент произошел на проспекте Стачек около дома № 99. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей аварии, водитель был пьян. В салоне общественного транспорта в момент ДТП находились кондуктор и один пассажир. 

Автобус №108 врезался в столб на Стачек, 99. Водитель оказался с признаками САО.

Очевидец

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: Почти килограмм амфетамина нашли в машине каршеринга на Пулковском шоссе.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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