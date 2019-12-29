Канатоходец прошел над каналом Грибоедова без страховки

Во время прохождения мужчина только один раз оступился и чуть не упал в воду.

В самом центре Петербурга днем 25 февраля мужчина прошел без страховки по натянутому канату над каналом Грибоедова. Экстремал рассказал "Невским Новостям", что он не первый раз делает это.

Во время прохождения мужчина только один раз оступился и чуть не упал в воду. Однако, в последний момент смог удержаться и продолжил путь.

Несмотря на небольшой ветер, канатоходец сумел успешно завершить свой путь. Зрители громко ему аплодировали в конце.

Ранее петербургский канатоходец отправился в полицию из-за "превышения высоты".

Фото: Невские Новости