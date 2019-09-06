Мужчину забрала полиция в 76-ой отдел.

Петербургский канатоходец отправился в полицию из-за "превышения высоты". Об этом сообщил местный житель Александр. Он прошелся над каналом Грибоедова днем 19 февраля. Когда молодой человек спускался, на земле его уже ждали представители полиции. Они забрали нарушителя в 76-ой отдел правоохранительных органов.

Напомним, что вчерашнее выступление стало за 2020 год для петербуржца третьим. Он ходит по канату над разными каналами города. Днем 25 января его можно было увидеть на Грибоедова, а 3 февраля - на Обводном канале. В последнем случае мужчина оступился и упал.

Ранее между башнями "Москва-Сити" с троса сорвался канатоходец.

Фото: Piter.tv