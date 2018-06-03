Видео: между башнями "Москва-Сити" с троса сорвался канатоходец

Спортсмен упал с высоты 300 метров, но повис на страховочном тросе.

Канатоходец сорвался с каната во время прохождения между башнями "Москва-Сити". Об этом очевидцы сообщили очевидцы в социальных сетях.

Момент падения спортсмена с высоты 300 метров попал на видео. Он шел между высотками "Око" и "Нева" и в какой-то момент сорвался. К счастью, мужчину спасла страховка, и он остался невредим.

На выходных, 7 и 8 сентября семь канатоходцев из России, Германии, Франции и Канады пройдутся на высоте порядка 350 метров между небоскребами "Москва-Сити". Они хотят побить мировой рекорд в рамках празднования дня города.

Ранее именитые канатоходцы прошлись между небоскребами над Таймс-сквер.

Видео: Instagram/ capitalmoscow