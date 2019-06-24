Именитые канатоходцы прошлись между небоскребами над Таймс сквер

Тысячи зрителей собрались внизу, чтобы посмотреть своими глазами небывалое зрелище.

Именитый канатоходец, рекордсмен книги Гиннеса, прошелся вместе с сестрой между небоскребами.

Ник Валленда и его сестра Лияна канатоходцы в 7 поколении прошлись по канату между небоскребами на высоте 25 этажа на Таймс сквер в Нью-Йорке. Брат с сестрой двигались навстречу друг другу по одному канату. В середине пути девушка присела, брат перешагнул через нее. Далее они разошлись в противоположные стороны.

Этот трюк был выполнен с разрешением властей Нью-Йорка с условием, что трюк будет выполняться со страховкой. Внизу на Таймс сквер собралась многотысячная толпа, которые хотели увидеть своими глазами очередной рекорд Ника Валленда и запечатлеть на видео.

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Видео: HUE, abc