В Нью-Йорке убили россиянку и ее детей

Американские СМИ опубликовали подробности убийства.

В субботу утром в своем доме найдена убитой уроженка России и ее двое маленьких сыновей.

Ранним утром в субботу в квартире, где проживала Алла Аушева возникло небольшое задымление. Приехавшие пожарные потушили пожар и обнаружили в квартире тело молодой женщины и тела двух маленьких мальчиков. NYP сообщает, что при первичном осмотре было понятно, что женщину забили насмерть, а ее дети 2 и 3 лет утонули.

По подозрению в убийстве задержан 36-летний сожитель женщины, который, вероятно, является и отцом сыновей. Издание отмечает, что Шейн Уокер (сожитель женщины) был патологически ревнив. Имеются сведения, что он и раньше поднимал руку на Аллу.

Алла Аушева приехала в США в 2011 году с прежним мужем, который выиграл грин-карту. Аушева по приезде поступила в Национальную гвардию США. А затем перешла на службу в воздушную Национальную гвардию США. В 2012 году она получила гражданство Соединенных штатов.

Фото:NYP