Петербуржцы сняли на видео падение канатоходца на Обводном канале

До этого мужчина сваливался с троса уже около шести раз, но его спасала страховка.

В понедельник, 3 февраля, петербуржцы заметили на Обводном канале канатоходца. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

Очевидцы отметили, что до этого мужчина сваливался с троса уже около шести раз, но его спасала страховка. Горожане предположили, что акробату мешал сильный петербургский ветер. Отмечается, что канатоходец не пострадал.

Петербуржы отметили, что на место "циркового номера" экстренно выехали правоохранители.

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Фото:vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер