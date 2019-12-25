Вице‑губернатор Линченко проверил работу трамвая "Славянка" и проехал на нем весь маршрут

Запуск второго этапа линии "Славянка" планируется до конца 2026 года.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел выездное совещание на строительной площадке и лично оценил готовность второго этапа трамвайной линии "Славянка" к запуску. Об этом чиновник сообщил в "Максе".

Вместе с вице-губернатором на трамвайном вагоне от депо на Новгородском проспекте до конечного технического пункта в микрорайоне Славянка проехали главы профильных комитетов, службы Госстройнадзора, "Горэлектротранса" и администрации Пушкинского района.

Линченко отметил, что объект находится в финальной стадии готовности, все работы по обкатке и пуско-наладке проходят в штатном режиме. Запуск второго этапа линии "Славянка" планируется до конца декабря 2026 года.

Обкатка "Славянки" продлится до конца ноября. За этот период вагоны должны пройти по линии ещё не менее 14 тыс. тонно-километров. По её результатам подготовят акт, подтверждающий техническую готовность линии к эксплуатации. Параллельно проходит установка остановочных павильонов и обустройство посадочных зон.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали обкатывать новый трамвай "Синара".

Фото: MAX/ вице-губернатор Николай Линченко