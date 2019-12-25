В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование о памятнике для Лубянки. Голосование инициировала Общественная палата на основе двух юридически оформленных предложений.
Голосование предлагает проголосовать — кому из двух деятелей ставить памятник: великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.
Варианта оставить площадь без памятника нет.
На 10:48 25 февраля в опросе приняли участие 15 036 пользователей.
Ранее мы писали, что Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо.
Фото: pixabay.com
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Упование лишь на материальную идеологию — это весьма опасное явление, ведь на такую деятельность весьма легко накладывается любая идеология, включая фашистскую!
Большевистская революция 1917 г. сформировала опять почти такую же диктатуру, против которой боролась, с разделением всего общества на палачей и жертв.
В России людей теперь не жгли заживо (русская инквизиция), но долго истязали, а затем расстреливали. А “врагов” становилось всё больше и больше. Страна превратилась в сплошной застенок, где обезумевшие от ненависти и страха люди хотели уничтожить весь народ. … Власть эта не терпела не только "духовной пищи для души", но и любого учения о правде, любви и истине. Любое учение, кроме марксизма, было для неё “враждебной идеологией классовых врагов”, “пропагандой врагов народа” и т.д. А Бога не было и не могло быть в стране «победившего пролетариата»”.
Когда у народа нет истинного философско-религиозного знания, нет понимания того, зачем мы здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо жить, — сколько бы раз ни менялись государственная власть и государственный строй, — всё равно добра не будет!
Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям настройку на Бога и о том, чего Он хочет от нас.
Ведь, в частности, если нет понимания любви, доброты и Богоцентризма, то естественным доминирующим стимулом к поступкам большинства людей оказывается всего лишь примитивный эгоизм.
Надо воссоздать монумент Иисуса с Ликом взятого с Плащаницы и у кого-то Он разбудит совесть, а кого то он побудит стать Совершеннее обретая Божественность.
Основоположник христианства учил: тому, чтобы мы становились Совершенными, как совершенен Отец наш Небесный! (представления о Боге, которые люди получают из православной церкви, не имеют ничего общего с Богом. «Пастыри» будут призывать и принуждать своих адептов «молиться» всё пуще и пуще. Ведь, если те будут совершенствовать себя, а не «молиться» — то и церкви такие окажутся ненужными, и сами «пастыри» лишатся подношений «верующих».)
Нужно вынуждать себя именно к тому, что бы стать лучше.
Например, заменить свой рацион из алкоголя — бокалом йогурта.
Перейти на вегетарианство.
Искоренить раздражительность, стремиться к полному внутреннему покою!
Подобно тому, как ваятель из глыбы мрамора создаёт прекрасную скульптуру, постепенно удаляя лишнее и затем шлифуя получаемую форму, — так и человек, в сотрудничестве с Богом, может преображать себя-душу, приближаясь к Идеалу, который он себе поставит Целью!