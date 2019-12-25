В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Варианта оставить площадь без памятника нет.

В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование о памятнике для Лубянки. Голосование инициировала Общественная палата на основе двух юридически оформленных предложений.

Голосование предлагает проголосовать — кому из двух деятелей ставить памятник: великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

Варианта оставить площадь без памятника нет.

На 10:48 25 февраля в опросе приняли участие 15 036 пользователей.

Ранее мы писали, что Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо.

Фото: pixabay.com