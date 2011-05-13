В Мытищах мужчина открыл огонь по силовикам

Жителям коттеджного поселка запретили покидать дома.

Мужчина забаррикадировался в доме в московском коттеджном поселке "Новые Вешки" и открыл огонь по сотрудникам полиции и прохожим. В данный момент место спецоперации оцеплено, обстоятельства выясняются, сообщает "РИА Новости".

По данным агентства, мужчина забаррикадировался в одном из домов в Мытищах и начал стрелять по сотрудникам Росгвардии. Мужчина сопротивляется уже несколько часов. Полиция просит граждан не покидать свои дома. Въезд в населенный пункт закрыт, но местным жителям разрешается уезжать с территорию поселка.

По данным телеграм-канала "112", мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Он открыл стрельбу, когда правоохранительные органы пришли к нему в дом.

Ранее в посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.

Видео: Telegram / Mash, 112