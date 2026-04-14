В Мытищах задержали участников этнической группы за разбой и вымогательство

В Мытищах сотрудники полиции задержали участников этнической группы за разбой и вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сообщники через приложение заказали картриджи для принтеров с доставкой к одному из домов в Кропоткинском переулке. Злоумышленники представились курьерам сотрудниками правоохранительных органов, стали угрожать им похожим на пистолетом предметом и избивать, требуя деньги за якобы совершенные ими противоправные действия.

Потерпевшие перевели на указанный ими счет более 300 тысяч рублей. После этого злоумышленники продиктовали номер криптокошелька и обязали потерпевших в течение недели пополнить его на сумму в размере 10 млн рублей. Те не стали выполнять требование вымогателей и обратились в полицию за помощью. Полицейские установили и задержали подозреваемых по их местам проживания. Ими оказались трое уроженцев государств Закавказья и один ранее судимый житель столицы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области задержали девушку, которая по указке аферистов вскрыла сейф в чужом доме.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция