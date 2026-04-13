В Кировской области задержали девушку, которая по указке аферистов вскрыла сейф в чужом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 55-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявление о хищении из ее квартиры наличности в размере более 390 тысяч рублей. Она уточнила, что ее 16-летняя дочь под влиянием мошенников фактически поспособствовала проникновению посторонних в дом. Подростка напугали псевдосиловики обвинениями в госизмене и заставили провести видеообзор помещения ее квартиры. Они убедили несовершеннолетнюю оставить ключи в тайнике возле школы.

Сыщики установили личность пособницы мошенников. Они задержали 20-летнюю студентку из Екатеринбурга. В сумке подозреваемой обнаружили украденные денежные средства. Ее доставили в Киров для проведения следственных действий. На допросе студентка призналась, что сама пострадала от действий аферистов и была завербована ими в качестве курьера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томске остановили машину под управлением подростка с признаками опьянения.

Видео: УМВД по Кировской области