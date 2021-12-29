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Обвиняемому в причастности к терактам 2010 года в Москве могут дать пожизненный срок
Сегодня, 15:34
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Обвиняемому в причастности к терактам 2010 года в Москве могут дать пожизненный срок

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Жертвами взрывов стали 40 человек, более 160 получили ранения различной степени тяжести.

Государственный обвинитель попросил суд приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеда Нурова, который обвиняется в причастности к терактам в столичном метро в 2010 году. Об этом пишет "РИА Новости".

Прокурор также запросил для обвиняемого штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, против Нурова поданы два гражданских иска на 5,2 млн рублей и два миллиона рублей, а также один иск от Московского метрополитена на 17 млн рублей. 

Оглашение приговора назначено на 4 февраля. 

Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" метро Москвы произошли два взрыва. Жертвами трагедии стали 40 человек, более 160 получили ранения различной степени тяжести. Нурова задержали в Дагестане в 2019 году. Следствие утверждает, что он был связным и водителем для членов преступной группировки, которая организовала эти теракты.

Ранее посольство США пыталось вывезти из России американку, ранившую ножом сожителя.

Фото: pixabay.com

Теги: магомед нуров, москва, пожизненное заключение, теракт в метро
Категории: Лента новостей, Новости России,

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