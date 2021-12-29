Обвиняемому в причастности к терактам 2010 года в Москве могут дать пожизненный срок

Государственный обвинитель попросил суд приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеда Нурова, который обвиняется в причастности к терактам в столичном метро в 2010 году. Об этом пишет "РИА Новости".
Прокурор также запросил для обвиняемого штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, против Нурова поданы два гражданских иска на 5,2 млн рублей и два миллиона рублей, а также один иск от Московского метрополитена на 17 млн рублей.
Оглашение приговора назначено на 4 февраля.
Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" метро Москвы произошли два взрыва. Жертвами трагедии стали 40 человек, более 160 получили ранения различной степени тяжести. Нурова задержали в Дагестане в 2019 году. Следствие утверждает, что он был связным и водителем для членов преступной группировки, которая организовала эти теракты.
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Фото: pixabay.com
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