Посольство США пыталось вывезти из России американку, ранившую ножом сожителя

Американские дипломаты попытались вывезти из страны американку, которая в Москве ранила своего сожителя кухонным ножом.

Американские дипломаты попытались вывезти с территории России гражданку США, которая в Москве ранила своего сожителя кухонным ножом. Об этом пишет газета "Известия".

По информации издания, 45-летняя американка Криванек Сара Рейчел осенью 2019 года прилетела в Россию преподавать английский язык. Ее туристическая виза была действительна до октября 2020 года. В ноябре 2021-го женщину задержали по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Следствие утверждает, Криванек Сара Рейчел, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударила сожителя кухонным ножом в лицо. Позже на допросе она раскаялась в содеянном, заявив, что хотела только испугать мужчину. Против американки возбудили уголовное дело и поместили под подписку о невыезде.

В декабре прошлого года женщина посетила посольство США, а затем вместе с дипломатом отправилась в аэропорт, чтобы купить билет и улететь на родину. Ее задержали на следующие сутки в "Шереметьево". В ходе осмотра личных вещей правоохранители обнаружили папку с реквизитами американского диппредставительства в Москве, в которой были проездные документы на ее имя и расписка о получении от посольства денежных средств на перелет в Вашингтон.

Криванек Сару Рейчел отправили с СИЗО до 11 февраля.

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