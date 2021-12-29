В Петербурге раскрыли убийство 25-летней давности

Однако сам подозреваемый скончался через год после преступления.

Сотрудниками полиции установлен злоумышленник, который убил соседку по дому в одной из коммунальных квартир на улице Чайковского в 1996 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В коммунальной квартире дома 61 по улице Чайковского 25 августа 1996 года был обнаружен труп 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было установлено, что ей нанесли не менее двух ударов неустановленным предметом и задушили удавкой.

В январе 2022 года была получена оперативная информация о причастности к совершенному преступлению 49-летнего мужчины. Сотрудники полиции также установили, что подозреваемый не дожил до правосудия. В октябре 1997 года он погиб, свернув шею при падении с высоты.

Ранее в Петербурге бывших полицейских отправили в колонию за убийство пенсионера МВД.

Фото: Piter.tv