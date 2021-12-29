В Петербурге бывших полицейских отправили в колонию за убийство пенсионера МВД

Оба будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Даниила Бородулина и Владимира Гридасова, которые ранее служили в правоохранительных органах. Они обвинялись в убийстве подполковника МВД на пенсии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В мае 2020 года обвиняемые не захотели возвращать пенсионеру МВД долг и решили избавиться от него. Они задушили его и спрятали тело.

Суд приговорил Бородулина к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, Гридасова – к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Оба будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Фото и видео: объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга