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В Петербурге прокурор попросил 15 лет тюрьмы для убивших пенсионера МВД

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По версии следствия, обвиняемые задолжали своей жертве миллион рублей. Чтобы не отдавать долг, они совершили убийство.

В Петербурге завершились прения по уголовному дела экс-омоновца и бывшего сотрудника миграционной полиции, обвиняемых в убийстве пенсионера МВД. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, обвиняемые задолжали своей жертве миллион рублей. В мае 2020 года они выманили пенсионера из дома и увезли на автомобиле. В салоне машины они накинули ему на шею удавку и задушили. Тело было спрятано в бочке среди гаражей.

Присяжные признали бывших правоохранителей виновными. Выступивший на прениях прокурор предложил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на 14 и 15 лет в колонии строгого режима.

Видео: объединенная пресс-служба городских судов

Теги: прокурор, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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