Присяжные признали виновными бывших ОМОНовцев в убийстве пенсионера МВД в Петербурге

Обвиняемым не удалось убедить суд и присяжных в непричастности к преступлению.

Как стало известно, петербургские присяжные в горсуде вынесли вердикт по делу сотрудника миграционной полиции Владимира Гридасова и Даниила Бородулина. Их обвиняют в убийстве пенсионера МВД. Об этом 23 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемым не удалось убедить суд и присяжных в непричастности к преступлению. По данным пресс-службы, присяжные единодушно признали Гридасова и Бородулина виновными и не заслуживающими снисхождения.

По версии следствия, соучастники были должны своей жертве 1 млн рублей. Они 12 мая 2020 года выманили пенсионера из дома, посадили в автомобиль и поехали на проспект Героев. Один из виновных тот, что сидел на заднем сиденье машины, накинул на шею мужчины удавку и задушил его. После этого тело они поместили в бочку и спрятали среди гаражей.

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Фото: Piter.tv