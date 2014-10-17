Петербургский юрист Мирзоев готов встретиться с Путиным в суде из-за Деда Мороза

Юрист уверен в своей правоте и силах, что не боится проиграть в суде президенту.

Стало известно, что петербургский юрист Игорь Мирзоев, который подавал в суд на Деда Мороза, сообщил о готовности посостязаться с Владимиром Путиным в суде. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

По словам Мирзоева, Путин готов защищать Деда Морозова в качестве адвоката, и он с удовольствием бы встретился с Путиным в суде. Юрист уверен в своей правоте и силах, что не боится проиграть в суде президенту.

Путин сообщил, что подавать в суд на вымышленных персонажей — не самая хорошая идея? За ними стоит конкретная организация, акционерное общество „Дед Мороз". Рад, что этот вопрос подан на публичное обсуждение. — сказал Мирзоев

Юрист недоволен, что Дед Мороз не выполняет его пожелания на Новый год. Путин сообщил, что Дед Мороз дарит подарки "только хорошим мальчикам и девочкам".

Ранее на пресс-конференции Путин ответил на вопрос об иске к Деду Морозу за то, что он не дарит подарков юристу уже 23 года.

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