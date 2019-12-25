Петербургский метрополитен выплатил 58 миллионов рублей пострадавшим при теракте

Теракт произошел в 2017 году.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что петербургская подземка выплатила денежную компенсацию родственникам погибших при теракте в метро в 2017 году.

На поддержку более 100 человек выделено 58 миллионов рублей. В комитете по транспорту рассказали, что метрополитен выплатил за причинение вреда жизни обратившимся родственникам 14 погибших по 2 миллиона 25 тысяч рублей и компенсацию за причинение вреда здоровью 93 потерпевшим в сумме 29 миллионов 707 тысяч.

Несмотря на вынужденную выплату в связи с федеральным законом, в подземке уверены, что моральную компенсацию должны выплачивать террористы, совершившие преступление, или их родственники.

Ранее мы писали, что метро Петербурга не планирует платить жертвам теракта 2017 года.

Фото: Piter.TV