Метрополитен Петербурга отказывает в компенсациях пострадавшим в теракте 2017 года

Они просят отменить решение касательно выплаты в полмиллиона рублей отцу, который в тот день потерял дочь.

Петербургский метрополитен планирует обжаловать решение Ленинского суда, который обязал организацию выплатить полмиллиона рублей Геннадию Даниленко. Он 3 апреля 2017 года потерял при взрыве дочь.

Как пояснила объединённая пресс-служба городских судов, метрополитен просит отменить свое решение относительно выплат. Петербуржец настаивает на том, что в метро не были выполнены в полной мере требования транспортной безопасности. В метрополитене настаивают, что теракт – это обстоятельство непреодолимой силы.

Ранее суд уже вынес решения о выплате 300 тысяч получившему тяжелые травмы при теракте Игорю Баранцеву и 100 тысяч пострадавшей девушке. Апелляции не были удовлетворены судом.

Ранее петербургский метрополитен опубликовал видео установки мемориальной доски в память о жертвах теракта.

Фото: Piter.TV