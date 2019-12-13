Петербургский метрополитен опубликовал видео установки мемориальной доски в память о жертвах теракта

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь", погибли 15 человек и смертник.

На станции "Технологический институт" установили мемориальную доску, которая посвящена памяти погибших во время теракта в метро в 2017 году. В метрополитене показали, как монтировали этот памятный знак.

На мемориальную доску нанесли имена тех, кто погиб в этой страшной трагедии. Её крепили в ночь со 2 на 3 апреля, когда в метро нет людей. При этом все торжественно-траурные церемонии были отменены из-за ситуации с коронавирусом.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь", погибли 15 человек и смертник. Также 50 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В декабре прошлого года к пожизненному сроку приговорили основного организатора, остальные получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Видео: Telegram/ Метро.Повседневности