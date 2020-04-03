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На станции "Технологический институт" открыли табличку в память о жертвах теракта 2017 года

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Табличку повесили ночью. Торжественно-траурные мероприятия пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса.

Мемориальную доску в память о жертвах теракта открыли сегодня ночью на станции "Технологический институт". Об этом стало известно Piter.TV.

На табличке указали имена всех погибших в этой трагедии. Торжественно-траурные мероприятия пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь", погибли 15 человек и смертник. Также 50 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В декабре 2019 года к пожизненному сроку приговорили основного организатора, остальные получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Эвелина Антонова – о теракте и жизни после трагедии

Видео: Piter.TV

 

Теги: памятная табличка, теракт, технологический институт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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