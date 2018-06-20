Эвелина Антонова — о теракте и жизни после трагедии

Спустя два года после случившегося девушка рассказала Piter.TV о моменте взрыва и жизни после трагедии.

Сегодня, 3 апреля, исполняется два года, как в метро Петербурга произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате пострадали 103 человека, 16 из них погибли (в том числе и предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов).

В вагоне, в котором взорвалась бомба, находилась Эвелина Антонова. Спустя два года после случившегося девушка рассказала Piter.TV о моменте взрыва и жизни после трагедии.

Что происходило после того, как прогремел взрыв?

Я понимала, что что-то идет не так, я упала, но у меня было чувство не физического падения, а как будто ты засыпаешь и проваливаешься в бездну, в глубину. Я не чувствовала боли. Мне было непонятно, что происходит. Я не понимала, что делать дальше. Остановится ли вагон в тоннеле или он доедет до станции. Когда вагон приехал на станцию, я поняла, что произошел взрыв, но у меня не было ощущения, что это теракт. Заметив панику на перроне, я стала понимать, что это не техническая авария. Единственная мысль, вытеснявшая все остальные, мысль о выживании. Руки были все в крови, я не могла дышать, мне было сложно говорить. Я не отдавала отчета, насколько все это серьезно.

Как ты добралась до медиков?

Мне помог выбраться наружу Геннадий Виноградов. Он довел меня до машины скорой помощи. Я спрашивала у медиков: "У меня нос целый?", а они меня успокаивали, что с носом все хорошо. Страшно стало, когда меня положили на операционный стол в Джанилидзе. Я билась в конвульсиях и кричала: "Мне страшно, помогите мне, пожалуйста". Этот момент я запомнила хорошо.

Как проходила реабилитация?

Меня определили в санаторий "Дюны" в Ленобласти на берегу Финского залива, там я провела две-три недели. Мне назначили различные процедуры по восстановлению. Потом каждые три-четыре месяца я ложилась на операции, которые были связаны с реконструкцией носа. Девять месяцев я провела дома, не работая, потому что физическое состояние мне не позволяло.

Как окружающие реагировали на твой внешний вид?

Были люди, которые заставляли меня плакать. Был момент, когда на улице меня остановил прохожий и насмешливым тоном спросил "Ты че больная?". А я стою и не знаю, что ему ответить: "Да, не совсем здорова". Иногда в общественном транспорте от меня отсаживались люди. На первых порах это воспринималось болезненно, но потом пришлось привыкнуть.

Как оцениваешь новые меры безопасности в метро?

Я стала замечать, что поставили рамки перед эскалаторами. Постоянно следят за потоком, просят показать рюкзак. Но в то же время утром, когда я спускаюсь в метро, я замечаю, что огромный поток людей стоит до рамок. И не дай бог, если что-то там произойдет.

Удастся ли наказать реальных виновных?

Я знаю, что поймали только исполнителей. Заказчики так и остались на свободе, никто не знает, где они. Я не знаю, насколько сложно спрятаться в современном мире.

О чем мечтаешь сейчас?

Мечтаю, чтобы все операции поскорее закончились. Хочу сходить на фотосессию к своему знакомому фотографу и сказать: "Кирилл, давай сделаем красивые фотографии"…

Фото из личного архива Эвелины Антоновой

Видео: Piter.TV