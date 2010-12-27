Генпрокуратура: теракт в петербургском метро спонсировали из Турции

Организаторы переводили деньги в Петербург из Стамбула.

Генеральная прокуратура России объявила, что финансирование теракта в петербургском метро шло из Турции. По сведениям ведомства, около 2,5 тысяч долларов организаторы взрыва в подземке передали смертнику. Посредниками в сделке считаются братья Акрам и Аброр Азимовы. Их называют соучастниками преступления, совершенного Джалиловым.

Обвинение полагает, что вербовкой мужчин занимался мужчина по имени Ахмат. Он состоит в международной террористической организации, которая территориально находится в Стамбуле. Он регулярно поддерживал связь с Джалиловым, пересылал деньги и давал советы.

Напомним, что в квартире братьев Азимовых оперативники обнаружили чемодан с взрывным устройством. Однако, родственники отрицают свою принадлежность к находке.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек.

Ранее Pier.tv писал о том, что пострадавшая Эвелина Антонова рассказала о теракте и жизни после трагедии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург