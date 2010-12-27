Судебные прения по делу о петербургском теракте в метро отложили

На заседание не явился заболевший адвокат.

Прения по делу о теракте в петербургском метро пришлось отложить из-за неявки адвокатов. Такая информация поступила из зала суда.

Сообщается, что один из адвокатов не смог явиться из-за болезни, причины отсутствия двух других не обозначены. Подзащитный заболевшего адвоката возразил против продолжения прений, поэтому было решено отложить судебные обсуждения до другого дня.

Вторая попытка прений перенесена на 30 октября.

Судебное следствие по делу было завершено Московским окружным военным судом. Прения планировались на 11.00 понедельника в Ленинградском окружном военном суде.

Тем временем, насмерть сбивший подростка водитель отправится в колонию.

Фото: Piter.TV