Насмерть сбивший подростка водитель отправится в колонию

Водитель не остановился перед выпускающим пассажиров трамваем.

Калининский районный суд города огласил приговор в отношении Азиза Улугбекова, обвиненного в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, вечером 25 мая этого года Улугбеков, двигаясь на "Шевроле Ланос" по проспекту Науки, проигнорировал правила дорожного движения, обязывающие сбавить скорость и остановиться возле трамвая, остановившемся у остановки и выпускающего пассажиров. Скорость 60-80 км/ч и невнимательность мужчины привели к тому, что он сбил вышедшего из трамвая подростка, который направлялся к тротуару. Дорожная обстановка не стала отягчающим обстоятельством: асфальт был сухим, время суток – еще светлым, видимость – неограниченной.

Сбитый пешеход скончался на следующий день в СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса".

Подсудимый согласился с обвинением. Суд приговорил Улугбекова к двум года в колонии-поселении, лишил автомобильных прав на 2,5 года, а также взыскал с него 3,6 млн рублей за моральный вред.

Ранее в Колпинском районе мужчина напал на своего отца с молотком.

Фото: Piter.TV