В Колпинском районе мужчина напал на своего отца с молотком

По факту совершения преступления проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения конфликта между родственниками.

В городе Колпино местный житель напал с молотком на своего отца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 27 октября. Полиция получила сообщение от соседей о том, что в многоквартирном доме, расположенном на улице Раумской, 19 мужчину избили молотком. Стражи порядка установили, что около 16:00 между 31-летним сыном и его отцом произошел конфликт. В результате 61-летний мужчина получил от своего родственника несколько ударов по голове. Пострадавший был немедленно госпитализирован в больницу.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Pitet.TV сообщил, что в Ленобласти определили лучших сотрудников дорожной отрасли.

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