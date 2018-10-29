В Ленобласти определили лучших сотрудников дорожной отрасли

Все они трудятся в ГКУ "Ленавтодор".

Работники дорожной отрасли получили государственные награды от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Министр транспорта России поблагодарил начальников различных структур, специалиста бюджетного финансирования дорожного комитета, консультанта отдела обеспечения дорожной деятельностью, главу административно-правового отдела, ответственного за сектор информационных технологий отдела обеспечения дорожного хозяйства и многих других.

Дороги — это кровеносная система развития всей страны и Ленинградской области. Сегодня мы занимаем одно из ведущих мест в России по объёму перевозимых грузов по нашим дорогам. За каждым километром трассы стоит нелегкий труд дорожников, несущих свою вахту в любую погоду и без выходных дней,

- отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Дорожная сеть насчитывает около 10 тысяч километров. В обслуживании дорог задействованы семь государственных компаний с коллективом более 5 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Светогорске открылся новый скейт-парк.

Фото: pixabay.com