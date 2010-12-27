В Светогорске открылся новый скейт-парк

Сегодня для местных жителей в Центральном парке ожидается развлекательная программа.

Сегодня 25 октября в 16:00 в Центральном парке Светогорска состоялось открытие современного скейт-парка. Объект построен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Местные жители радуются открытию парковой зоны. Объект предназначен не только для катания на скейтборде, но и для роликовых коньков. Также здесь можно воспользоваться тренажерами. Кроме того, в скейт-парке скоро откроется специальная селфи-зона. Для жителей Светогорска и туристов работники обустроили специальную зону с оригинальными скамейками, а также порталом с лазерной резкой. Именно там фотографии получатся наиболее интересными.

Мы очень рады, что наконец-то парк, а вместе с ним и весь город, стали преображаться. Светогорск – это маленькое окно в Европу, первое, что видят автотуристы по дороге в Россию из Финляндии. Поэтому любимые мелочи важны,

- рассказала местная жительница Анна.

Напомним, что скоро Светогорск и Иматру (Финляндия) свяжет велодорожка. Дело в том, что дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти подписала грант-контракт на реализацию международного велопроекта с Финляндией. В проект инвестировано почти 1,6 млн евро.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге выступит коллектив "Newzette".

Фото: pixabay.com