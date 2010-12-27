В Выборге выступит коллектив "Newzette"

Музыканты исполнят произведения таких авторов, как А. Пьяццолла, Р. Гальяно и многие другие.

Завтра 26 октября в Выборге выступит инструментальный коллектив "Newzette". Мероприятие состоится в Доме культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Концерт проведут в рамках XII сезона абонемента "Встречи с музыкой". На "Головокружительном аккордеоне" местные жители смогут насладиться произведениями А.Пьяццолла, Р. Гальяно и многими другими. Коллектив выступит в 16:00. Билеты на мероприятие можно купить в кассах Дворца культуры, расположенного на Советской улице, 16.

Открытие XII сезона абонемента "Встреча с музыкой" состоялось в начале октября. Мероприятия, проводимые по установленной программе продляться до апреля 2020 года. Как правило, концерты устраивают в Доме культуры, выборгской гимназии или в соборе святых Петра и Павла.

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