На заседании совета депутатов представили отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года

22 октября состоялось заседание совета депутатов МО "Город Выборг", которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. По итогам заседания на должность главы администрации МО "Выборгский район" назначен Геннадий Орлов. С докладом об исполнении бюджета выступил председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Александр Болучевский. Бюджет по доходам составил 144 миллиона рублей, из которых налоговые доходы - 102 миллиона рублей. За 1 квартал 2019 года большая доля расходов была направлена на социальные цели, культуру и образование.

Видео: Piter.tv