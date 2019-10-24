  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 10:34
90
Anastasiya.Fox
Код вставки плеера

На заседании совета депутатов представили отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года

0 0

22 октября состоялось заседание совета депутатов МО "Город Выборг", которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. По итогам заседания на должность главы администрации МО "Выборгский район" назначен Геннадий Орлов. С докладом об исполнении бюджета выступил председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Александр Болучевский. Бюджет по доходам составил 144 миллиона рублей, из которых налоговые доходы - 102 миллиона рублей. За 1 квартал 2019 года большая доля расходов была направлена на социальные цели, культуру и образование.

Видео: Piter.tv

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии