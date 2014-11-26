Осужденная за теракт в метро Петербурга обратилась к президенту России

В Подмосковье начался апелляционный процесс.

В Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе начался процесс по делу о теракте в петербургской подземке. Осужденные за организацию теракта в апреле 2017 года, в котором погибли 16 человек, еще в начале 2020 года подали апелляционные жалобы.

Жалоб в суд поступило около 20, от всех осужденных и от их адвокатов. На первом заседании по существу, цитирует "Комсомольская правда", одна из приговоренных, Шохиста Каримова, обратилась к президенту России и "ко всему миру". Женщина, которой предстоит провести 20 лет в колонии общего режима, заявила, что уже пять лет просидела за решеткой ни за что, и не понимает, почему должна мучиться. Каримова отметила, что держится ради детей и пожилой матери.

Я не железная женщина, не могу это выдержать. Но держусь все еще ради детей и ради того, чтобы успеть встретиться со своей пожилой мамой. А иначе меня давно не было бы в живых… Шохиста Каримова

Обращение адвокат Каримовой уже готовится отправить непосредственно адресату.

Следующее заседание назначено на 26 февраля, само решение по апелляциям может прозвучать уже в марте.

Фото: объединенная пресс-служба судов города