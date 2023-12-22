Семь лет прошло с теракта в петербургском метро

Теракт произошел 3 апреля 2017 года.

Семь лет назад в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел теракт. Тогда погибли 15 человек и 103 – пострадал. Сегодня Петербург чтит память погибших, сообщили в Смольном.

Для Петербурга тот день стал потрясением. И вслед за ним пришло острое осознание того, что все мы, петербуржцы, россияне, – одна семья. И справляться с общей бедой нужно вместе. Террористы не запугали нас. Не удалось. Губернатор Петербурга

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Каждый год в этот день петербуржцы к установленной на станции метро "Технологический институт" памятной табличке несут цветы. Также в храмах проведут панихиды по погибшим в теракте в петербургской подземке, а также в подмосковном "Крокусе".

Фото: Piter.tv