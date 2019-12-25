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От Парнаса до Ладожского вокзала запустят новый автобус с июля
Сегодня, 14:00
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От Парнаса до Ладожского вокзала запустят новый автобус с июля

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В пиковые часы автобус будет ходить каждые 13-14 минут.

Вместо маршрутки К-271 между станцией метро "Парнас" и Ладожским вокзалом будет курсировать социальный автобус. Он выйдет на маршрут с 15 июля, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Маршрут будет проходить через три станции метро — "Проспект Просвещения", "Политехническую" и "Площадь Мужества". Автобус сможет перевозить 80 пассажиров. Время его работы: с 05:30 до 23:20. Интервал движения в часы "пик" составит 13-14 минут, в остальное время — 15-18 минут. 

Оплатить проезд можно будет всеми видами электронных карт. В течение 60 минут пассажиры смогут пересесть на другой маршрут и заплатить за вторую поездку всего 10 рублей. Третья и последующие поездки бесплатны. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что автобус №267 заменит маршрутку №367 в Приморском и Выборгском районах. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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