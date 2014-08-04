Автобус №267 заменит маршрутку №367 в Приморском и Выборгском районах

Среди остановок есть станции метро: "Пионерская", "Лесная" и "Выборгская". Ходить новый маршрут будет с интервалом в 12-15 минут, а вечером – 18минут.

В среду, 23 февраля, в комитете по транспорту рассказали, что в Приморском и Выборгском районах Петербурга запустят новый автобусный маршрут № 267. Он начнет действовать с 1 апреля.

Автобус заменит маршрутку №367. Машины рассчитаны на 80 пассажиров. Ежедневно с 05:30 до полуночи по маршруту будут курсировать автобусы.

В комитете добавили, что жители нового квартала на Суздальском шоссе, на Парашютной улице, а также проживающие на Ланском шоссе и Студенческой улице и в других локациях смогут пользоваться этим транспортом.

Добавим, что среди остановок есть станции метро: "Пионерская", "Лесная" и "Выборгская". Ходить новый маршрут будет с интервалом в 12-15 минут, а вечером – 18минут.

Ранее мы сообщали, что станцию метро "Проспект Ветеранов" и Авангардную улицу свяжет автобус №265.

Фото: Piter.tv

