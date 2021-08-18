Станцию метро "Проспект Ветеранов" и Авангардную улицу свяжет автобус №265

Автобус заменит маршрутки К-165.

С середины лета, 15 июля, на улицы Петербурга выйдет новый маршрут №265, который будет обслуживать многоэтажки на Авангардной улице, улице Чекистов, улице Тамбасова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Отмечается, что автобус заменит маршрутки К-165, ей не могли пользоваться льготные пассажиры и обладатели проездных длительного пользования. Пассажиры смогут доехать от станции метро "Проспект Ветеранов" и Авангардную улицу. На маршрут выйдут автобусы среднего класса вместимостью до 50 человек.

Автобус будет курсировать с 5:30 утра до 0:30 по будням и до полуночи ровно по выходным.

Фото: Piter.tv