До июля 2022 года разработают документацию на Кольцевую линию метро

Линия будет проходить от от станции "Площадь Ленина" до станции "Ладожская".

Документацию для строительства Кольцевой линии метрополитена Петербурга должны будут подготовить до 15 июля 2022 года. Распоряжение подписал глава Комитета по градостроительству города Владимир Григорьев.

В документации должен быть отражен проект межевания для размещения Кольцевой линии метро от станции "Площадь Ленина" до станции "Ладожская". Это будут станции: "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект-1-2", "Большеохтинская-1-2" и "Ладожская-2".

Предложения о порядке, сроках подготовки нужно подать в комитет до 15 апреля 2021 года.

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Фото: Piter.tv