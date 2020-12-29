"Оранжевую" ветку метро Петербурга хотят продлить за Кудрово

Еще одну станцию планируют открыть в районе деревни Новосаратовка.

Власти Ленобласти готовят обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить деньги на строительство новой станции метро. Она станет частью "оранжевой" ветки и расположится сразу за станцией "Кудрово", которая по плану должна открыться в 2025 году. Об этом стало известно журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

Новая станция получит название "Новосаратовка". Ее хотят построить в районе одноименной деревни для жителей новостроек. Здесь планируют ввести в эксплуатацию около 4,5 млн квадратных метров жилья. Кроме того, рядом находится промзона, где трудится большое количество рабочих. Новая станция также будет важна для них.

Ранее мы писали, что у станции метро "Проспект Ветеранов" на этой неделе откроют перехватывающую парковку.

Фото: Piter.TV