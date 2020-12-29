У станции метро "Проспект Ветеранов" на этой неделе откроют перехватывающую парковку

Перехватывающие парковки разгружают дороги. Водители могут оставить на них свой транспорт и пересесть на общественный.

В этот четверг, 28 января, у станции метро "Проспект Ветеранов" откроется перехватывающая парковка. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

Народный избранник рассказал, что строительства и запуска автостоянки добивались с 2018-го года. Совместно с депутатом Алексеем Цивилевым он обращался ко всем профильным вице-губернаторам и не по одному разу.

По данным Четырбока, "Проспект Ветеранов" посещают ежедневно более 80 тыс. пассажиров. Станция является одной из самых загруженных.

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