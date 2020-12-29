Бесплатная парковка, платная стоянка или сквер. Арендованный участок на Октябрьской набережной простаивает за забором пятый месяц

Пока арендатор пытается узаконить свое право на стоянку и забор, жители вынуждены искать место для своих машин. Низкая стоимость аренды для кооператива тоже вызывает вопросы.

Жители дома №44 на Октябрьской набережной пятый месяц борются с гаражно-стояночным кооперативом, который в 2020 году решил арендовать землю около ЖК. Вместо бесплатного парковочного места и сквера петербуржцы получили платную стоянку, которая ограждена забором, но так и не начала использоваться. С момент возникновения проблемы, о которой стало известно еще в сентябре 2020, местным жителям удалось сдвинуться с мертвой точки. Как оказалось, не все ведомства поддерживают аренду территории. Подробности Piter.TV рассказал активист Михаил Пимонов.

В конце лета 2020 жильцы узнали о том, что придомовую территорию в 3 тыс. кв. метров отдали в аренду ГСПКА "Автодом". Михаил Пимонов признается, что ранее участок не был благоустроен, но на нем могли парковаться около 150 машин. Позже его собирались привести в порядок: обустроить парковочные места и высадить деревья. Именно таким видели участок петербуржцы, которые покупали квартиры в ЖК "Полис на Неве".

Наш собеседник сформулировал, чего именно добиваются владельцы квартир.

Мы боремся за освобождение земли от третьих лиц и возвращение территории в статус земель общего пользования. Мы добиваемся от города, чтобы вернули сначала то, что было, а потом провели благоустройство. У нас есть рациональное предложение использования этого участка для сквера и бесплатной парковки.

Показываем, как выглядит участок до и после прихода гаражно-стояночного кооператива.

Комитет имущественных отношений Петербурга заключил договор с "Автодомом" в начале марта 2020-го года. Он действителен в течение трех лет. Согласно документу, стоимость аренды одного квадратного метра в год составляет 7,16 рублей. Если площадь участка 3137 кв. метров, то мы получаем сумму в 22460,92 рублей в год. При этом за место на стоянке организация просит у владельцев около 2 тысяч рублей в месяц, сообщил Михаил Пимонов. Мужчина отметил, что цена не такая высокая, так как по соседству на улице Крыленко место на стоянке в месяц стоит около 4 тысяч рублей. Желающие пользоваться платной стоянкой тоже есть. Однако это не отменяет вопроса, который беспокоит жителей: почему землю сдали в аренду так дешево? Какую выгоду от этого может получить город?

Пока доступ на территорию был свободен, жильцы успели провести протестную акцию. Затем последовали обращения в различные инстанции. Выяснилось, что арендатор получил разрешения у Государственной административно-технической инспекции и комитета по благоустройству на установку забора и вырубку деревьев, но не у комитета по градостроительству и архитектуре. КГА в свою очередь разрешение давать и не собирается: размещение транспортных средств приведет к изменению архитектурного облика города. Ведомство не согласовало проект благоустройства территории, который разработал "Автодом". Так как кооператив уже оградил землю забором, председателя привлекли к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства. Администрация Невского района назначила штраф в размере 25 тысяч рублей. ГАТИ оказалась лояльнее и ограничилась предупреждением в отношении нарушителя. Кроме того, Роспотребнадзор предъявил кооперативу определенное требование: на стоянке должно быть не более 50 машин, чтобы не нарушать правила СанПиНа. Отметим, что и для бесплатной парковки тогда придется соблюдать это правило.

Так как районная администрация оказалась одной из тех инстанций, которая поддерживала местных жителей, Piter.TV решил узнать у нее, какие действия последуют далее. На данный момент ситуация зашла в тупик: договор аренды заключен, но эксплуатировать землю нельзя. Сколько еще будет простаивать свободный участок?

Мы получили ответ от первого заместителя главы администрации Невского района Сергея Петриченко. Как оказалось, ГСПКА "Автодом" решил обжаловать в суде районное постановление о привлечении к административной ответственности. Для того, чтобы КИО расторг договор с организацией, нужно, чтобы постановление вступило в силу. Если это произойдет, то администрация обратится в Комитет по контролю за имуществом, чтобы его сотрудники демонтировали незаконно размещенный забор и бетонные блоки.

Это означает, что пока арендатор не выиграет или не проиграет суд, ситуация с участком не разрешится.

Получить комментарий по поводу происходящего у ГСПКА Piter.TV не удалось: она не присутствует в социальных сетях, а в сведениях о юридическом лице не указан номер телефона. Из открытых данных известно, что организация была зарегистрирована в феврале 2019-го года. За этот период она стала участником двух арбитражных дел. В первом случае выступает в качестве ответчика, истец — "Водоканал Санкт-Петербурга". Во втором кооператив судится с администрацией Кировского района, но в качестве истца. Ни в 2019, ни в 2020 ГСПКА ничего не заработал. Председатель — некая Валерия Алексеевна Богомолова. По официальным данным, связи с другими организациями отсутствуют.

По словам Михаила Пимонова, ему случалось пересекаться с представителями стоянки.

Да я сам общался с представителями платной парковки, но кроме угроз и обещаний, что у нас ничего не получится, не услышал.

Результаты своей активистской деятельности публикуют в группе "Беглов Спаси Сквер". Там же в октябре 2020 появилась запись о том, что к определенному компромиссу с ГСПКА все же удалось прийти.

Уважаемые соседи, сегодня случайно встретился около дома с представителями парковки:), в доброжелательной беседе обменялись мнениями: они переносят забор парковки... оставляя большую часть для жителей под сквер условно.

На деле же забор никуда не перенесли ни спустя месяц, ни спустя два. Не всем автовладельцам хватает места на парковке, которая располагается напротив соседнего дома.

За последнее время наименование кооператива уже второй раз фигурирует в петербургском информационном поле. На деятельность организации также жаловались жители Кировского района, у которых ГСПКА решил забрать единственный свободный участок для парковки. На проблему обратили внимание депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Они подготовили депутатский запрос к губернатору, чтобы власти провели проверку по факту аренды территории.

Ситуация с участком на Октябрьской набережной пока не получила такой поддержки. На их сентябрьский митинг пришла депутат Ольга Ходунова, однако это ни к чему не привело. Депутат Госдумы Владимир Бортко направил обращение к прокурору РФ. Ответ прокуратуры помог узнать, что КГА не согласовало проект благоустройства. Несмотря на то, что аргументы в борьбе у жителей есть, реального результата пока не удалось добиться. Сейчас, похоже, петербуржцы собираются объединиться, чтобы выгнать гаражно-стояночный кооператив с бесплатных парковок. Жители Октябрьской набережной хотят последовать примеру своих товарищей по "несчастью" и обратиться к Денису Четырбоку.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / "Беглов Спаси Сквер"