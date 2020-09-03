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Местные жители вышли на протест против уничтожения сквера на Октябрьской набережной

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На месте сквера построили парковку.

Вечером в четверг, 3 сентября, местные жители с активной гражданской позицией вышли на протест против уничтожения сквера. 

Читатели Piter.TV поделились видеозаписью с Октябрьской набережной, 44, куда пришли горожане. Сообщается, что на месте сквера построили парковку. На кадрах видно, что жители обращаются непосредственно к губернатору. Отреагируют ли власти на требование вернуть сквер, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что УФАС Петербурга раскрыло картель на рынке благоустройства на 230 млн рублей.

Видео: Piter.TV

Теги: активная гражданская позиция, инициативные граждане, протест, уничтожение сквера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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