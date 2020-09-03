Местные жители вышли на протест против уничтожения сквера на Октябрьской набережной

На месте сквера построили парковку.

Вечером в четверг, 3 сентября, местные жители с активной гражданской позицией вышли на протест против уничтожения сквера.

Читатели Piter.TV поделились видеозаписью с Октябрьской набережной, 44, куда пришли горожане. Сообщается, что на месте сквера построили парковку. На кадрах видно, что жители обращаются непосредственно к губернатору. Отреагируют ли власти на требование вернуть сквер, пока неизвестно.

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Видео: Piter.TV