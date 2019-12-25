УФАС Петербурга раскрыло картель на рынке благоустройства на 230 млн рублей

Нечестными конкурентами стали ООО "ПСФ-корт" и ООО "Зеленстрой".

На прошлой неделе, 28 августа, комиссия петербургского УФАС официально подтвердило существование картельного соглашения между двумя компаниями, занимающимися благоустройством в разных районах города. Как рассказали в пресс-службе ведомства, этими организациями оказались ООО "ПСФ-корт" и ООО "Зеленстрой".

Выяснилось, что в 2017-2019 годах компании совместно участвовали в двух конкурсах и пяти аукционах на проведение работ по благоустройству. Начальная максимальная цена по всем контрактам составила 230 миллионов рублей. Организации использовали один ip-адрес при участии в торгах, снижение не превышало полутора процента, хотя в случае участия других конкурентов снижение цены доходило и до 47,5%. Кроме того, нескольких сотрудников заметили за работой в двух организациях одновременно.

Компаниям назначат административные штрафы за нарушение закона о конкуренции. Материалы дела также направят в петербургский ГУ МВД.

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Фото: Piter.TV